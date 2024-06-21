Дуда назвав проблемою рішення США відкласти постачання замовлених Patriot

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США надати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення, є проблемою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав в інтерв’ю Radio Zet.

Дуда зазначив, що це "завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії".

"Однак давайте пам'ятати, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", – сказав він.

Реклама:

За словами президента Польщі, ця ситуація демонструє проблему, з якою зараз зіткнулись західні країни – занадто мало виробництва.

Він підкреслив, що протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги поставок, потрібно дивитися на те, що світ змінився", – додав він.

Нагадаємо, Білий дім 20 червня підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Низка ЗМІ, зокрема Financial Times, раніше анонсували, що США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.

Перед цим повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.