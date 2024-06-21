Дуда назвал проблемой решение США отложить поставку заказанных Patriot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США отдать приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы является проблемой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал в интервью Radio Zet.

Дуда отметил, что это "всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии".

"Однако давайте помнить, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", – сказал он.

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По словам президента Польши, эта ситуация демонстрирует проблему, с которой сейчас столкнулись западные страны – слишком мало производства.

Он подчеркнул, что в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.

"Сейчас, когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пусты. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", – добавил он.

Напомним, Белый дом 20 июня подтвердил, что Соединенные Штаты отдадут приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.

Перед этим сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.