В Іспанії затримали п’ятьох підозрюваних в сексуальній експлуатації українок

Поліція Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала злочинну групу, причетну до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, її жертвами були біженки з України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Європол оголосив 21 червня.

Під час поліцейської операції 24 травня іспанська поліції арештувала п’ятьох підозрюваних в організації злочинної мережі – одного громадянина Іспанії, двох громадян Росії та двох громадян України.

Також вона вилучила "два розкішні автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові договори на роботу в сфері послуг та інші різні документи, пов'язані з клубом, де експлуатувалися жертви".

Реклама:

Чотирнадцятьох жінок, яких експлуатували зловмисники, звільнили.

Злочинна група, яка діяла в Іспанії з 2020 року, вербувала своїх жертв в інтернеті під виглядом менеджерів агенції з пошуку працівниць для нібито нічного клубу. Жертвами були переважно українки, але зловмисники також експлуатували громадянок Білорусі.

Жінок привозили до Іспанії за туристичними візами з обіцянкою легальної роботи, після чого вимагали отримати тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Далі їх експлуатували через заняття проституцією.

"Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом. Ізолюючи жертв від решти суспільства, торговці людьми намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв", – констатує Європол.

Минулого року повідомлялось, що в Нідерландах кількість українців, які стають жертвами торгівлі людьми, значно зросла.