В Испании задержали пятерых подозреваемых в сексуальной эксплуатации украинок

Полиция Испании при поддержке Европола ликвидировала преступную группу, причастную к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, ее жертвами были беженки из Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Европол объявил 21 июня.

Во время полицейской операции 24 мая испанская полиции арестовала пятерых подозреваемых в организации преступной сети – одного гражданина Испании, двух граждан России и двух граждан Украины.

Также она изъяла "два роскошных автомобиля, наличные, электронное оборудование, трудовые договоры на работу в сфере услуг и другие различные документы, связанные с клубом, где эксплуатировались жертвы".

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Четырнадцать женщин, которых эксплуатировали злоумышленники, освободили.

Преступная группа, которая действовала в Испании с 2020 года, вербовала своих жертв в интернете под видом менеджеров агентства по поиску работниц для якобы ночного клуба. Жертвами были преимущественно украинки, но злоумышленники также эксплуатировали гражданок Беларуси.

Женщин привозили в Испанию по туристическим визам с обещанием легальной работы, после чего требовали получить временную защиту в связи с войной в Украине. Далее их эксплуатировали через занятие проституцией.

"Жертв размещали в трех домах, предоставленных одним лицом, которое руководило ночным клубом. Изолируя жертв от остального общества, торговцы людьми пытались минимизировать риски разоблачения полицией или побега женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв", – констатирует Европол.

В прошлом году сообщалось, что в Нидерландах количество украинцев, которые становятся жертвами торговли людьми, значительно возросло.