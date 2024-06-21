ЗМІ: Білорусь передала ноту Вірменії через зустріч глави МЗС з білоруською опозицією

До Міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

На зустрічі, як розповіли у білоруському міністерстві, "обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва з Вірменією".

Крім того, вірменському представнику було вручено ноту.

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У МЗС Білорусі не уточнюють, з якого приводу Вірменії була вручена нота.

Білоруське незалежне видання Zerkalo повідомляє, що, швидше за все, причиною цьому стала зустріч лідера білоруських демократичних сил Світлани Тихановської та міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна.

20 червня лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян провели зустріч у Вільнюсі.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його країна вийде з ОДКБ, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном".

Згодом Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Александр Лукашенко.

Після цього Білорусь викликала посла Вірменії на зустріч у МЗС після того, як напередодні Пашинян оприлюднив свої звинувачення. Пізніше посла було відкликано до Єревану, а посол Білорусі повернувся до Мінська.

Деталі читайте у статті: Обережний розрив з РФ: що означає заява Пашиняна про вихід Вірменії з ОДКБ