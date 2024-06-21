СМИ: Беларусь передала ноту Армении из-за встречи главы МИД с белорусской оппозицией

В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного в делах Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

На встрече, как рассказали в белорусском министерстве, "обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с Арменией".

Кроме того, армянскому представителю была вручена нота.

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В МИД Беларуси не уточняют, по какому поводу Армении была вручена нота.

Белорусское независимое издание Zerkalo сообщает, что, скорее всего, причиной этому стала встреча лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

20 июня лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели встречу в Вильнюсе.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна выйдет из ОДКБ, утверждая, что его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".

Впоследствии Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

После этого Беларусь вызвала посла Армении на встречу в МИД после того, как накануне Пашинян обнародовал свои обвинения. Позже посол был отозван в Ереван, а посол Беларуси вернулся в Минск.

Детали читайте в статье: Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.