Эстония на два дня закроет на выезд КПП в Нарве, где возникла огромная очередь в сторону РФ

Эстония решила на два дня прекратить пропуск на выезд через КПП на границе с РФ в Нарве, где возникла большая очередь из путешественников, следующих в сторону России.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстонские пограничники объявили, что закрывают пункт пропуска "Нарва-1" на выезд из Эстонии на 22-23 июня. Въезд через него из России в Эстонию остается открытым.

Такое решение приняли в связи с тем, что за последние сутки на КПП возникла огромная очередь из людей, которые направляются на выезд в Россию.

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Dmitri Fedotkin/ERR

Как пояснил глава офиса пограничной службы Идасской префектуры Эрик Пургель, причиной очереди стали более медленные темпы пропуска людей с российской стороны. По его словам, проблемы начались еще в четверг.

"Количество путешественников, пересекающих границу, вчера и сегодня остается в пределах нормы. Эстонские пограничники также работают в нормальном темпе. Однако путешественникам потом приходится долгое время ждать на Нарвском мосту, чтобы въехать в Россию", – пояснил чиновник.

Dmitri Fedotkin/ERR

Liisu Lass/ERR

В настоящее время на мосту ждут сотни людей и очередь приблизилась к "опасной черте", многие из них вероятно не смогут до ночи попасть в Россию.

"К сожалению, нет признаков того, что работа российских пограничников в ближайшее время ускорится. В связи с этим пункт пропуска будет в течение выходных закрыт на выезд, и мы советуем людям пересекать границу на юге Эстонии", – добавил Пургель.

Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс также заявил, что причиной очереди является крайне медленная работа российских пограничников и очередь является "искусственной".

"Наша цель – исключить любые проблемы на границе. Ради спокойствия местных жителей и в интересах самих путешественников мы решили на несколько дней закрыть пункт пропуска", – сказал он, добавив, что Эстония в целом предостерегает своих граждан от поездок в Россию.

Эрик Пургель также отметил, что пограничная служба советует не ездить в Россию.

"Мы потенциально готовы немедленно закрыть все пункты пропуска. И если нам придется так сделать, попасть обратно в Эстонию будет чрезвычайно трудно", – отметил он.

В мэрии Нарвы заявили, что обеспечат круглосуточную доступность туалета в своем помещении для застрявших путешественников и дополнительно установят несколько биотуалетов, а также организуют раздачу воды и дежурную бригаду медиков.

Напомним, с 1 мая Эстония перевела КПП в Нарве на дневной режим работы с 7:00 до 23:00 и только для пешего пересечения из-за ремонта КПП в российском Ивангороде.

Финляндия еще с конца ноября закрыла восточную границу с Россией и оставляет это решение в силе из-за попыток устроить там искусственный миграционный кризис.