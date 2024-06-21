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Зеленський поговорив із Дудою про безпекову угоду і саміт миру

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 19:13 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський 21 червня провів телефонну розмову з польським візаві Анджеєм Дудою.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у X (Twitter).

Під час розмови голова держави подякував Дуді за "активну підтримку Саміту миру" й домовився спільно залучати інші країни до підсумкового комюніке.

"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", – додав Зеленський.

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Розмова Зеленського й Дуди відбулась після того, як Україна і Польща провели фінальний раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня. 

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що угода незабаром буде готова. 

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Зеленський Дуда
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