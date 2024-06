Зеленський поговорив із Дудою про безпекову угоду і саміт миру

Президент Володимир Зеленський 21 червня провів телефонну розмову з польським візаві Анджеєм Дудою.

Під час розмови голова держави подякував Дуді за "активну підтримку Саміту миру" й домовився спільно залучати інші країни до підсумкового комюніке.

"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", – додав Зеленський.

