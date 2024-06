Зеленский поговорил с Дудой о соглашении по безопасности и саммите мира

Президент Владимир Зеленский 21 июня провел телефонный разговор с польским визави Анджеем Дудой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в X (Twitter).

Во время разговора глава государства поблагодарил Дуду за "активную поддержку Саммита мира" и договорился совместно привлекать другие страны к итоговому коммюнике.

"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", – добавил Зеленский.

I spoke with President of Poland @AndrzejDuda and thanked him for actively supporting the Peace Summit.



We discussed the summit’s outcomes and agreed to continue working with other countries on joining the final communiqué.



We also noted the productive work of our teams in… pic.twitter.com/2A7QiScxDQ