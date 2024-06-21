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Зеленский поговорил с Дудой о соглашении по безопасности и саммите мира

Новости — Пятница, 21 июня 2024, 19:13 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский 21 июня провел телефонный разговор с польским визави Анджеем Дудой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в X (Twitter).

Во время разговора глава государства поблагодарил Дуду за "активную поддержку Саммита мира" и договорился совместно привлекать другие страны к итоговому коммюнике.

"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", – добавил Зеленский.

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Разговор Зеленского и Дуды состоялся после того, как Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.

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Зеленский Дуда
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