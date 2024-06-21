Президент Німеччини закликає захистити ідеали ЄС від екстремістів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що наступне покоління європейських посадовців має захищати свободу і демократію – ідеали Європейського Союзу.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами Штайнмаєра, ще "ніколи ще не було важчого часу для боротьби за Європу".

Президент Німеччини виступав у бельгійському Брюгге перед випускниками Коледжу Європи, елітного навчального закладу, який готує наступне покоління посадовців для роботи в інституціях ЄС.

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У своїй промові Штайнмаєр закликав випускників бути оптимістами, що, за його словами, є рідкісною рисою, особливо "в Європі, де кризовий режим", здається, є новою нормою.

Заохочуючи випускників не втрачати надії, Штайнмаєр нагадав про виклики, з якими зіткнулося його покоління після падіння комунізму в Німеччині та Європі і падіння Берлінського муру.

"Так, це дійсно важкий час для вступу на державну службу. Кожне покоління відчуває поклик історії. Кожне покоління стикається з викликами, які його визначають, – сказав Штайнмаєр.

"Але з одного погляду на світ навколо нас, я думаю, буде справедливо сказати, що від вашого покоління вимагається більше, ніж від багатьох поколінь до нього", – сказав він, підкресливши виклики зміни клімату і війни в Україні та на Близькому Сході.

Президент Німеччини відзначив зростання розколу та екстремістської риторики в європейській політиці після успіху ультраправих на виборах до Європарламенту.

Штайнмаєр закликав випускників захистити демократію та ЄС від екстремізму, щоб молодих європейців не вбивали знову "заради націоналізму та ненависті".

Минулого року у Німеччині зафіксували зростання кількості екстремістів, чому сприяли війна Росії проти України та ескалація конфлікту на Близькому Сході.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон висловив жаль з приводу "захоплення авторитаризмом" в Європі.