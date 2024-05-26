Макрон критикує "захоплення Європи авторитаризмом"

Президент Франції Емманюель Макрон висловив жаль з приводу "захоплення авторитаризмом" в Європі і закликав людей голосувати на майбутніх європейських виборах з 6 по 9 червня.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Берліна, повідомляє AFP.

Під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром Макрон зазначив, що у Європи "ніколи не було стільки ворогів, як всередині, так і ззовні".

"Я думаю, що в глибині душі ми маємо своєрідну кризу нашої демократії. Сила демократії полягає в постійних дебатах з усіх питань, щоб спробувати досягти найкращого рішення, яке вибере народ", – сказав він.

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За словами французького президента, сьогодні "існує своєрідне захоплення авторитаризмом, яке з'являється в наших власних демократіях", також поширюється переконання, що "в принципі, ця Європа, вона була б простішою, якби ми були націоналістичними".

"Ми дозволяємо націоналістам, а часто і ворогам демократії, забирати всі дивіденди демократії і критикувати її екзистенційно", – додав він.

У цьому контексті "важливо вийти і проголосувати на європейських виборах за партію, яку ми підтримуємо і яка є партією, що захищає Європу", закликав Макрон.

"Саме Європа дає можливість захистити демократію, відсутність гегемонії на нашому континенті і здатність разом відповідати на ці виклики", – підкреслив він.

У неділю Макрон прибув до Німеччини з триденним візитом. Це перший державний візит французького президента до Німеччини за останні 24 роки.

Візит Макрона розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.

Розбіжності між лідерами охоплюють низку сфер, починаючи з того, що Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи у питаннях оборони, а Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США і Європа не має часу чекати на відродження власного оборонпрому.