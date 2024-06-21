Президент Германии призывает защитить идеалы ЕС от экстремистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что следующее поколение европейских чиновников должно защищать свободу и демократию – идеалы Европейского Союза.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам Штайнмайера, еще "никогда еще не было более трудного времени для борьбы за Европу".

Президент Германии выступал в бельгийском Брюгге перед выпускниками Колледжа Европы, элитного учебного заведения, которое готовит следующее поколение чиновников для работы в институтах ЕС.

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В своей речи Штайнмайер призвал выпускников быть оптимистами, что, по его словам, является редкой чертой, особенно "в Европе, где кризисный режим", кажется, является новой нормой.

Поощряя выпускников не терять надежды, Штайнмайер напомнил о вызовах, с которыми столкнулось его поколение после падения коммунизма в Германии и Европе и падения Берлинской стены.

"Да, это действительно трудное время для поступления на государственную службу. Каждое поколение чувствует зов истории. Каждое поколение сталкивается с вызовами, которые его определяют, – сказал Штайнмайер.

"Но с одного взгляда на мир вокруг нас, я думаю, будет справедливо сказать, что от вашего поколения требуется больше, чем от многих поколений до него", – сказал он, подчеркнув вызовы изменения климата и войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Президент Германии отметил рост раскола и экстремистской риторики в европейской политике после успеха ультраправых на выборах в Европарламент.

Штайнмайер призвал выпускников защитить демократию и ЕС от экстремизма, чтобы молодых европейцев не убивали снова "ради национализма и ненависти".

В прошлом году в Германии зафиксировали рост количества экстремистов, чему способствовали война России против Украины и эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "увлечения авторитаризмом" в Европе.