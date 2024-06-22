У берегов Италии нашли еще 14 тел жертв кораблекрушения, десятки еще ищут

Итальянская береговая охрана в пятницу нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, доведя количество известных жертв до 34.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести или погибшими.

Тела погибших перевозят в порт в Калабрии. Три корабля береговой охраны принимали активное участие в воздушных и морских поисках на расстоянии около 190 километров от берега.

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Выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась и перевернулась у итальянского побережья ночью в минувшее воскресенье, примерно через восемь дней после отплытия из Турции с примерно 75 людьми из Ирана, Сирии и Ирака на борту. Одиннадцати из тех, кто выжил, оказывали помощь на берегу.

По данным агентств ООН, количество погибших или пропавших без вести и считающихся погибшими, которые пересекли центральное Средиземноморье в этом году, увеличилось до более чем 800 человек, в среднем пять погибших в день.

Гуманитарные организации осудили эти смерти как свидетельство провала европейской миграционной политики.

Напомним, в Греции судят 9 граждан Египта, которым приписывают ответственность за гибель в море сотен мигрантов.