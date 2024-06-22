Опитування: У Франції ультраправі можуть здобути абсолютну більшість на виборах

Французькі праві популісти можуть отримати абсолютну більшість на майбутніх парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Інституту Odoxa для Le Nouvel Obs.

Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, ультраправі можуть мати від 250 до 300 представників у Національних зборах – абсолютна більшість становить 289 місць.

Згідно з опитуванням, партія "Національне об'єднання" (RN), неформальною лідеркою якої є Марін Ле Пен, отримає 33% голосів у першому турі голосування 30 червня, випередивши ліво-зелену коаліцію під назвою "Новий народний фронт" з 28%. Ліберальний табір президента Емманюеля Макрона отримає 19% голосів виборців.

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Якщо розбити це на парламентські місця, то це дасть "Національному фронту" більшість у парламенті. Від 160 до 210 депутатів відійдуть до лівих, від 70 до 120 депутатів – до президентського табору, від 10 до 50 депутатів – до консерваторів, республіканців та інших правих. Опитування прогнозує явку виборців на рівні 64%.

Однак ці результати слід інтерпретувати "з обережністю" з огляду на різні можливості у другому турі виборів 7 липня.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Рейтинг Макрона впав на шість пунктів після його рішення розпустити парламент.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".