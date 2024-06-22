Опрос: Во Франции ультраправые могут получить абсолютное большинство на выборах

Французские правые популисты могут получить абсолютное большинство на предстоящих парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Института Odoxa для Le Nouvel Obs.

Согласно опросу, опубликованному в пятницу, ультраправые могут иметь от 250 до 300 представителей в Национальном собрании – абсолютное большинство составляет 289 мест.

Согласно опросу, партия "Национальное объединение" (RN), неформальным лидером которой является Марин Ле Пен, получит 33% голосов в первом туре голосования 30 июня, опередив лево-зеленую коалицию под названием "Новый народный фронт" с 28%. Либеральный лагерь президента Эмманюэля Макрона получит 19% голосов избирателей.

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Если разбить это на парламентские места, то это даст "Национальному фронту" большинство в парламенте. От 160 до 210 депутатов отойдут к левым, от 70 до 120 депутатов – к президентскому лагерю, от 10 до 50 депутатов – к консерваторам, республиканцам и другим правым. Опрос прогнозирует явку избирателей на уровне 64%.

Однако эти результаты следует интерпретировать "с осторожностью", учитывая различные возможности во втором туре выборов 7 июля.

Напомним, Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Рейтинг Макрона упал на шесть пунктов после его решения распустить парламент.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".