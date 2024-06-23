Глава МИД Польши намекнул на возможность полного закрытия границы с Беларусью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал понять, что Варшава может полностью закрыть границу с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью TVN24.

Главу МИД спросили, может ли Варшава что-то требовать от Минска после смерти ее пограничника, которого ранил ножом мигрант у границы с Беларусью.

"У нас все еще функционируют пограничные переходы. Сейчас мы изучаем, какими будут последствия для нашей экономики", – сказал Сикорский.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с РФ, и это рысканье закончилось".

Он назвал события на восточной границе Польши полностью контролируемой операцией российских и белорусских спецслужб.

"И что особенно ужасно, эти люди получают инструкции от офицеров белорусского государства, как бить ножом польского солдата, польского пограничника даже тогда, когда наши ребята одеты в жилетах. Это абсолютно неприемлемо", – указал Сикорский.

Глава МИД добавил, что "мы примем решение после того, как проанализируем их последствия, чтобы Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы".

Ранее в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

Напомним, 28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

После этого премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне.

В четверг, 6 июня, стало известно, что президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета национальной безопасности из-за событий последних месяцев на границе с Беларусью, где увеличилось миграционное давление и количество случаев атак на пограничников.

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