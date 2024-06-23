СМИ: Еще один чиновник партии Сунака угодил в "скандал со ставками"

Британский регулятор азартных игр расследует обвинения в отношении функционера Консервативной партии премьера Риши Сунака в том, что он делал ставки на дату всеобщих выборов до того, как она была объявлена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sunday Times.

По информации издания, речь идет о главном специалисте в партии по вопросам данных Ника Мейсона. В то же время представитель чиновника отрицает любые правонарушения.

В то же время, говорится в материале, консерваторы заявили, что Мейсон взял отпуск. Партия не подтвердила эту информацию агентству Reuters.

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"Согласно инструкции Комиссии по азартным играм, мы не имеем права обсуждать любые вопросы, связанные с любым расследованием, с субъектом или любыми другими лицами", – сказал представитель консерваторов.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение Sunday Times представитель Комиссии заявил, что она не будет предоставлять подробностей своего расследования, в частности имен лиц, в отношении которых ведется расследование.

В четверг глава избирательной кампании Консервативной партии Великобритании Тони Ли сложил полномочия на фоне обвинений в том, что он вместе с женой делал ставки на события, связанные с досрочными парламентскими выборами.

За последние дни "скандал со ставками" затронул другого кандидата в депутаты от Консервативной партии, близкого помощника Сунака Крейга Уильямса, который на прошлой неделе извинился за то, что сделал ставку на дату выборов.

А полиция Лондона накануне заявила, что арестовала офицера полиции, который работал в охране премьера Британии, из-за вероятных ставок на время проведения выборов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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