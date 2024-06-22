Феєрверки з розкішної яхти спричинили лісову пожежу на грецькому острові

Грецька влада має намір провести арешти після того, як феєрверки, запущені з розкішної яхти, спричинили лісову пожежу на острові Гідра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Розкішна яхта, імовірно причетна до пожежі, зараз знаходиться біля пристані Вуліагмені на південь від Афін, де, згідно з інформацією видання, влада має намір провести арешти.

Капітан сусіднього судна, який став свідком інциденту, надав владі відповідні свідчення.

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Джерела повідомили Kathimerini, що яхта, про яку йде мова, була зафрахтована громадянами Казахстану.

Раніше слідчі пожежної служби запросили у адміністрації порту реєстраційні номери і дані всіх катерів, які перебували в цьому районі в ніч на п'ятницю, а також відеоматеріали, оскільки є припущення, що причиною пожежі став феєрверк, який запустили пасажири одного з човнів.

У п'ятницю ризик виникнення пожежі на Гідрі був класифікований як "дуже високий", а це означає, що використання феєрверків було заборонено.

За даними ЗМІ, зловмисники намагалися загасити перші язики полум'я, але потім викликали пожежників, а самі забралися геть. Місцевість важкодоступна, пожежники можуть гасити її тільки з повітря і моря, і поки що не можуть взяти вогонь під контроль.

Раніше у Греції повідомили про першу жертву останньої серії лісових пожеж, які охопили країну.

У попередні дні гасили кілька інших осередків пожеж на півострові південніше Афін. Причиною однієї з них вважають підпал.

Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.