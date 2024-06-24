Экипаж греческой яхты обвинили в поджоге фейерверком на острове Гидра
Греческая прокуратура обвинила 13 членов экипажа яхты в поджоге после того, как фейерверк, запущенный с борта судна, якобы вызвал лесной пожар на острове Гидра.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Экипаж судна, все члены которого являются греками, был арестован в субботу на пристани в районе Афин после обвинений в том, что они вызвали лесной пожар поздно вечером в пятницу.
"Экипаж и капитан будут отвечать на обвинения перед следователем в среду", – сообщило информационное агентство ANA.
Все члены экипажа отвергли обвинения, сообщили в воскресенье греческие СМИ. Яхта, которую зафрахтовали иностранные туристы, была конфискована греческими властями.
Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил в воскресенье в эфире Открытого телевидения, что есть свидетельства очевидцев о том, что они сожгли часть леса на острове.
Остров Гидра, расположенный к юго-западу от Афин в Сароническом заливе, популярен среди иностранных туристов и людей, путешествующих на яхтах.
Пожарные взяли под контроль пламя, которое сожгло часть единственного на острове соснового леса, рано утром в субботу.
Как сообщалось, на юго-западе Греции от пожара пострадали около 12 тысяч гектаров территории.