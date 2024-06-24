Экипаж греческой яхты обвинили в поджоге фейерверком на острове Гидра

Греческая прокуратура обвинила 13 членов экипажа яхты в поджоге после того, как фейерверк, запущенный с борта судна, якобы вызвал лесной пожар на острове Гидра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Экипаж судна, все члены которого являются греками, был арестован в субботу на пристани в районе Афин после обвинений в том, что они вызвали лесной пожар поздно вечером в пятницу.

"Экипаж и капитан будут отвечать на обвинения перед следователем в среду", – сообщило информационное агентство ANA.

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Все члены экипажа отвергли обвинения, сообщили в воскресенье греческие СМИ. Яхта, которую зафрахтовали иностранные туристы, была конфискована греческими властями.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил в воскресенье в эфире Открытого телевидения, что есть свидетельства очевидцев о том, что они сожгли часть леса на острове.

Остров Гидра, расположенный к юго-западу от Афин в Сароническом заливе, популярен среди иностранных туристов и людей, путешествующих на яхтах.

Пожарные взяли под контроль пламя, которое сожгло часть единственного на острове соснового леса, рано утром в субботу.

Как сообщалось, на юго-западе Греции от пожара пострадали около 12 тысяч гектаров территории.