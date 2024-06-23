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На південному заході Греції вогонь знищив понад 12 тисяч гектарів лісу

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Новини — Неділя, 23 червня 2024, 19:03 — Марія Ємець

На південному заході Греції від пожежі постраждали  близько 12 тисяч гектарів території.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда". 

У номі Ахая на півострові Пелопоннес лише з п’ятниці на суботу вигоріли понад 35 тисяч акрів (близько 12 тисяч гектарів) лісистої місцевості.  

 
INTIME/ ALEXOPOULOS ANDREAS

Такі дані наводять за результатами аналізу супутникових знімків Національної обсерваторії протягом 21 червня, коли почалася пожежа, з 15:00 до кінця доби. 

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Пожежа розширювалася зі швидкістю близько 1 км/год. 

Protothema
Protothema

Поширення вогню стримали, коли він підійшов до краю лісів, де починаються сільськогосподарські угіддя. 

Видання Protothema пише, що вдень 23 червня спалахнула ще одна лісова пожежа – у номі Етолія і Акарнанія, що на заході країни. 

 
Protothema

Нагадаємо, цього тижня грецькі пожежники боролися одночасно з низкою пожеж по всій території країни, одна людина загинула.

Причиною одного із займань вважають феєрверки, запущені з розкішної яхти, влада обіцяє притягнути винних до відповідальності. 

Минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності. 

У ті дні в різних місцях в країні померли щонайменш п’ятеро туристів віком від 55 років і старших. 




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Греція стихійні лиха
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