На південному заході Греції вогонь знищив понад 12 тисяч гектарів лісу
Новини — Неділя, 23 червня 2024, 19:03 —
На південному заході Греції від пожежі постраждали близько 12 тисяч гектарів території.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
У номі Ахая на півострові Пелопоннес лише з п’ятниці на суботу вигоріли понад 35 тисяч акрів (близько 12 тисяч гектарів) лісистої місцевості.
Такі дані наводять за результатами аналізу супутникових знімків Національної обсерваторії протягом 21 червня, коли почалася пожежа, з 15:00 до кінця доби.
Пожежа розширювалася зі швидкістю близько 1 км/год.
Поширення вогню стримали, коли він підійшов до краю лісів, де починаються сільськогосподарські угіддя.
Видання Protothema пише, що вдень 23 червня спалахнула ще одна лісова пожежа – у номі Етолія і Акарнанія, що на заході країни.
Нагадаємо, цього тижня грецькі пожежники боролися одночасно з низкою пожеж по всій території країни, одна людина загинула.
Причиною одного із займань вважають феєрверки, запущені з розкішної яхти, влада обіцяє притягнути винних до відповідальності.
Минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.
У ті дні в різних місцях в країні померли щонайменш п’ятеро туристів віком від 55 років і старших.