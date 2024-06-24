ЄС розповів, коли проведе переговори з Китаєм щодо запланованих мит на електромобілі

В Єврокомісії заявили, що переговори між Євросоюзом та Китаєм про заплановане ЄС введення мит на електромобілі виробництва КНР відбудуться цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Європейської комісії з питань внутрішнього ринку Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі у понеділок.

За її словами, сторони проведуть цього тижня у Брюсселі технічні переговори про розслідування ЄС щодо державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

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"У суботу була конструктивна розмова, в якій ЄС підкреслив, що будь-який результат розслідування, досягнутий шляхом переговорів, має бути ефективним у вирішенні проблеми субсидування (з боку Китаю)", – зазначила вона.

Раніше повідомляли, що Китай і Євросоюз домовилися почати переговори про заплановане ЄС введення мит на електромобілі виробництва КНР, що імпортуються на європейський ринок.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.