ЕС рассказал, когда проведет переговоры с Китаем по запланированным пошлинам на электромобили

В Еврокомиссии заявили, что переговоры между Евросоюзом и Китаем о запланированном ЕС введении пошлин на электромобили производства КНР состоятся на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе в понедельник.

По ее словам, стороны проведут на этой неделе в Брюсселе технические переговоры о расследовании ЕС по государственной помощи китайским производителям электромобилей.

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"В субботу был конструктивный разговор, в котором ЕС подчеркнул, что любой результат расследования, достигнутый путем переговоров, должен быть эффективным в решении проблемы субсидирования (со стороны Китая)", – отметила она.

Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз договорились начать переговоры о запланированном ЕС введении пошлин на электромобили производства КНР, импортируемые на европейский рынок.

Перед этим СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.