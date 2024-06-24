ЕС рассказал, когда проведет переговоры с Китаем по запланированным пошлинам на электромобили
В Еврокомиссии заявили, что переговоры между Евросоюзом и Китаем о запланированном ЕС введении пошлин на электромобили производства КНР состоятся на этой неделе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе в понедельник.
По ее словам, стороны проведут на этой неделе в Брюсселе технические переговоры о расследовании ЕС по государственной помощи китайским производителям электромобилей.
"В субботу был конструктивный разговор, в котором ЕС подчеркнул, что любой результат расследования, достигнутый путем переговоров, должен быть эффективным в решении проблемы субсидирования (со стороны Китая)", – отметила она.
Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз договорились начать переговоры о запланированном ЕС введении пошлин на электромобили производства КНР, импортируемые на европейский рынок.
Перед этим СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.
Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.