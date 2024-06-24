Сестра короля Британії втрапила до лікарні з травмами і струсом мозку

73-річна британська принцеса Анна отримала незначні травми і струс мозку, вона перебуває в лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це інформує BBC з посиланням на Букінгемський палац.

Сестра британського монарха Чарльза III постраждала в результаті "інциденту" і одужує в лікарні.

Принцеса Анна "отримала незначні травми", йдеться в комюніке Букінгемського палацу про "інцидент" за участю дочки королеви Єлизавети II і принца Філіпа в маєтку Гаткомб Парк в Глостерширі в неділю.

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Повідомляють, що життю і здоров'ю Анни нічого не загрожує.

Сестра британського монарха Чарльза III залишається в лікарні Саутмід в Брістолі. Це, як сказано в повідомленні, є "запобіжним заходом". Принцеса перебуває під наглядом лікарів. "Очікується, що вона повністю і швидко одужає", – йдеться у повідомленні.

"Король поінформований і приєднується до всієї королівської сім'ї, надсилаючи принцесі наші найтепліші побажання якнайшвидшого одужання", – йдеться у заяві Букінгемського палацу.

BBC повідомляє, що хоча причина травми не була оприлюднена, ймовірно, що принцесу вдарив кінь. Британські ЗМІ нагадують, що Анна повинна була розпочати візит до Канади пізніше цього тижня.

Нагадаємо, у березні принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак. Він відновив участь у публічних заходах наприкінці квітня.