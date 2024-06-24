Сестра короля Британии попала в больницу с травмами и сотрясением мозга

73-летняя британская принцесса Анна получила незначительные травмы и сотрясение мозга, она находится в больнице.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Сестра британского монарха Чарльза III пострадала в результате "инцидента" и выздоравливает в больнице.

Принцесса Анна "получила незначительные травмы", говорится в коммюнике Букингемского дворца об "инциденте" с участием дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа в поместье Гаткомб Парк в Глостершире в воскресенье.

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Сообщают, что жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сестра британского монарха Чарльза III остается в больнице Саутмид в Бристоле. Это, как сказано в сообщении, является "мерой предосторожности". Принцесса находится под наблюдением врачей. "Ожидается, что она полностью и быстро выздоровеет", – говорится в сообщении.

"Король проинформирован и присоединяется ко всей королевской семье, посылая принцессе наши самые теплые пожелания скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

BBC сообщает, что хотя причина травмы не была обнародована, вероятно, что принцессу ударил конь. Британские СМИ напоминают, что Анна должна была начать визит в Канаду позже на этой неделе.

Напомним, в марте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак. Он возобновил участие в публичных мероприятиях в конце апреля