Головна переговірниця України з ЄС: Ми не просимо поблажок на шляху до вступу

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює переговори про вступ України до Європейського Союзу, заявила, що Київ готовий пройти цей шлях швидко і "без поблажок".

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству АР, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина заявила, що рішення Європейського Союзу розпочати переговори про вступ є "великим днем" для України. "Це – найвища воля українського народу. І це незворотність. І ви бачили, що українці відстоюють свій вибір", – додала вона.

Віцепрем’єрка запевнила, що Київ не прагне особливого ставлення до себе в процесі євроінтеграції.

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"Україна рухається швидко, не пропускаючи жодного елемента процесу, не просячи жодної поблажки", – підкреслила Стефанішина, додавши, що "Україна трохи божевільна і одержима процесом вступу до ЄС".

Віцепрем’єрка повторила, що Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, і вважає, що наступні пів року "будуть вирішальними для наших ключових учасників переговорів".

Минулого тижня стало відомо, що Ольга Стефанішина очолить українську делегацію на переговорах із ЄС, яка складатиметься з 35 членів.

У вівторок, 25 червня, вона візьме участь у міжурядовій конференції в Люксембурзі, яка офіційно розпочне переговори про вступ.