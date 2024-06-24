Главная переговорщица Украины с ЕС: Мы не просим поблажек на пути к вступлению

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возглавляющая переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, заявила, что Киев готов пройти этот путь быстро и "без поблажек".

Об этом она сказала в интервью агентству АР, сообщает "Европейская правда".

Стефанишина заявила, что решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении является "большим днем" для Украины. "Это – высшая воля украинского народа. И это необратимость. И вы видели, что украинцы отстаивают свой выбор", – добавила она.

Вице-премьер заверила, что Киев не стремится к особому отношению к себе в процессе евроинтеграции.

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"Украина движется быстро, не пропуская ни одного элемента процесса, не прося ни одной поблажки", – подчеркнула Стефанишина, добавив, что "Украина немного сумасшедшая и одержимая процессом вступления в ЕС".

Вице-премьер повторила, что Украина ставит цель стать членом Евросоюза до 2030 года, и считает, что следующие полгода "будут решающими для наших ключевых участников переговоров".

На прошлой неделе стало известно, что Ольга Стефанишина возглавит украинскую делегацию на переговорах с ЕС, которая будет состоять из 35 членов.

Во вторник, 25 июня, она примет участие в межправительственной конференции в Люксембурге, которая официально начнет переговоры о вступлении.