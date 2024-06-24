ЗМІ дізналися програму конференції Україна-ЄС, що запускає переговори про вступ

Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу, складатиметься з трьох частин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейського дипломата високого рівня, який коментував на умовах анонімності.

Співрозмовник розповів, що міжурядова конференція з Україною почнеться о 16:30 за київським часом; аналогічна конференція з Молдовою запланована на 19:00 за Києвом.

"Буде пряма трансляція першої частини, під час якої буде сказано вступні слова, включно з відеозверненнями. Потім головуюча країна (Бельгія) зробить вступну заяву від імені ЄС, текст якої обговорювали держави-члени протягом останніх тижнів. Потім країна (Україна) також зробить вступну заяву. Ці заяви важливі, оскільки вони дають уявлення про те, чого очікують від обох сторін найближчими роками, щоб мати плідний і значущий початок переговорів. Нарешті, третя частина передбачатиме виступи і зауваження держав-членів", – деталізував він.

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Дипломат зазначив, що делегацію України буде очолювати віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (нагадаємо, склад делегації вже оголошували), європейську – очільниця МЗС головуючої у Раді ЄС Бельгії Аджа Лябіб.

Також співрозмовник агентства припустив, що тривалість "скринінгу" українського законодавства (аналіз на його відповідність європейському) у випадку України може зайняти менше часу, ніж зазвичай, тому що ЄС завдяки Угоді про асоціацію та іншій співпраці вже добре обізнаний з ситуацією.

"Я не думаю, що це займе рік, це буде менше, але наскільки менше – це важко сказати. Після цього в переговорах відбудеться відкриття першого кластера (переговорних глав)", – розповів дипломат.

Також співрозмовник журналістів розкрив, що у вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.

Нагадаємо, вдень 21 червня Рада ЄС затвердила переговорні рамки України та Молдови та схвалила проведення міжурядових конференцій, що офіційно запускають переговори про вступ, 25 червня.

У Молдові також визначили, хто буде головним переговірником щодо вступу в ЄС, а президентка Мая Санду підписала указ щодо початку переговорів.