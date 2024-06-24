У партії Ле Пен вже хочуть впливати на призначення єврокомісара від Франції

Правопопулістське "Національне об’єднання" вже сподівається мати вплив на призначення єврокомісара від Франції у разі своєї перемоги на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

На запитання журналістів формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що "досліджує", чию кандидатуру просувати на посаду єврокомісара від Франції, якщо партія за результатами виборів здобуде абсолютну більшість та очолить уряд.

"Єврокомісар повинен буде відповідати нашим прагненням захищати певні французькі інтереси у Єврокомісії", – додав він.

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Ще один представник "Нацоб’єднання", близький до Барделли, заявив, що вважає неприйнятним сценарій, за якого Макрон визначить кандидатуру єврокомісара без згоди майбутньої парламентської більшості.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

У разі перемоги правопопулістів Франція увійде у період так званого "співіснування", коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Коли такі ситуації виникали у минулому, Франція мала два портфелі єврокомісарів і питання вирішували тим, що одного кандидата визначав прем’єр, а іншого – президент. Цього разу Париж буде мати один мандат.

Барделла вважає, що фінальне слово у цьому призначенні має бути саме за урядом, і це має бути "серед перших рішень, які ми ухвалимо".

Нагадаємо, десятки французьких дипломатів опублікували спільне звернення до громадян, у якому закликають не голосувати за крайні праві партії.

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Про те, як буде формуватися новий склад Єврокомісії, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".