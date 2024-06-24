В партии Ле Пен хотят влиять на назначение еврокомиссара от Франции

Правопопулистское "Национальное объединение" надеется иметь влияние на назначение еврокомиссара от Франции в случае своей победы на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что "исследует", чью кандидатуру продвигать на должность еврокомиссара от Франции, если партия по результатам выборов получит абсолютное большинство и возглавит правительство.

"Еврокомиссар должен будет отвечать нашим стремлением защищать определенные французские интересы в Еврокомиссии", – добавил он.

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Еще один представитель "Нацобъединения", близкий к Барделле, заявил, что считает неприемлемым сценарий, при котором Макрон определит кандидатуру еврокомиссара без согласия будущего парламентского большинства.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

В случае победы правопопулистов Франция войдет в период так называемого "сосуществования", когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

Когда такие ситуации возникали в прошлом, Франция имела два портфеля еврокомиссаров и вопрос решали тем, что одного кандидата определял премьер, а другого – президент. На этот раз Париж будет иметь один мандат.

Барделла считает, что финальное слово в этом назначении должно быть именно за правительством, и это должно быть "среди первых решений, которые мы примем".

Напомним, десятки французских дипломатов опубликовали совместное обращение к гражданам, в котором призывают не голосовать за крайне правые партии.

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О том, как будет формироваться новый состав Еврокомиссии, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".