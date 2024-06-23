170 французьких дипломатів закликали не голосувати за крайніх правих задля безпеки країни

Десятки французьких дипломатів опублікували спільне звернення до громадян, у якому закликають не голосувати за крайні праві партії, яким опитування прогнозують перемогу на виборах.

Як пише "Європейська правда", переказ звернення, опублікованого в Le Monde, наводить Le Figaro.

Спільне звернення з попередженням про загрози внаслідок перемога правопопулістського "Національного об’єднання" та їхніх однодумців підписали 170 чинних та колишніх французьких дипломатів.

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"Ми не можемо допустити, щоби перемога крайніх правих послабила Францію та Європу у ситуації, коли у нас війна. Тут, у Європі", – наголошуть вони.

"Ми побачили, як Росія вдирається у суверенні країни і своїми танками руйнує те, що гарантувало мир на європейському континенті… І ми бачимо, як по демократіях б’є тероризм, як антиліберальні режими згортають плюралізм і свободу ЗМІ", – зазначають підписанти, наводячи як європейський приклад Угорщину.

Вони наголошують, що противники демократичних цінностей вважатимуть перемогу крайніх правих сил у Франції сигналом про її ослаблення та "запрошенням" до втручання у національну політику для своїх цілей та більш агресивної політики щодо Європи загалом.

"Тріснута броня нашої країни зробить її вразливішою до більш численних ударів, з ще більшим завзяттям, для поширення розбрату, комунітаризму, разизму й антисемітизму, створення загрози для єдності та національної безпеки", – застерігають дипломати.

Нагадаємо, останні опитування прогнозують переконливу перемогу "Національного об’єднання" та їхніх соратників, але невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість.

Президент Емманюель Макрон закликав французів утриматись від "голосування за крайнощі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що стурбований перспективами перемоги крайніх правих у Франції.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".