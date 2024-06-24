Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року.

Про це він сказав у понеділок, 24 червня, на спільній пресконференції з норвезьким міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau.

За словами Поульсена, Данія "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року" з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 – для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.

Він оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.

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Данський міністр оборони, однак, додав, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", – пояснив Поульсен.

Данія спільно з Нідерландами очолили міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

Данія також взяла на себе зобов'язання передати 19 винищувачів F-16 для боротьби України проти Росії. Перші чотири винищувачі мають прибути в Україну "цього літа".