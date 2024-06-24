Дания после 2024 года не сможет обучать у себя украинцев на F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинцы не смогут продолжать обучение в его стране на истребителях F-16 после 2024 года.

Об этом он сказал в понедельник, 24 июня, на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau.

По словам Поульсена, Дания "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года" ввиду того, что переходит на истребители F-35 – для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинцы.

Он объявил, что до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

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Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом", – пояснил Поульсен.

Дания совместно с Нидерландами возглавили международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

Дания также взяла на себя обязательства передать 19 истребителей F-16 для борьбы Украины против России. Первые четыре истребителя должны прибыть в Украину "этим летом".