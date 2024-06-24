У Німеччині минулоріч різко зросла кількість злочинів на ґрунті ісламофобії

Минулого року кількість злочинів на ґрунті ісламофобії в Німеччині, за підрахунками Німецького альянсу проти ісламофобії та дискримінації мусульман (Claim), зросла більш як удвічі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Claim заявили, що за 2023 рік зафіксували всього 1 926 кримінальних справ на ґрунті ісламофобії, тобто трохи більше п'яти щодня. Це на понад тисячу більше, ніж роком раніше.

"Антимусульманський расизм ніколи не був настільки соціально прийнятним, як сьогодні, і він виходить з центру суспільства", – заявила директорка Claim Рима Ханано.

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Найпоширенішими злочинами на ґрунті ісламофобії в Німеччині були словесні напади або образи, за ними йдуть випадки дискримінації, а також погрози і примус.

У 178 випадках, тобто в майже 10%, було задокументовано завдання фізичної шкоди. Також були зафіксовані чотири замахи на вбивство і п'ять підпалів.

У Claim стверджують, що помітний сплеск злочинів на ґрунті ісламофобії в Німеччині спостерігається після терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Минулого місяця повідомлялось, що в Німеччині, за даними Міністерства внутрішніх справ, минулого року майже на чверть зросла кількість злочинів, мотивованих правою ідеологією, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2022-му.