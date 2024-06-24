В Германии в прошлом году резко возросло количество преступлений на почве исламофобии

В прошлом году количество преступлений на почве исламофобии в Германии, по подсчетам Немецкого альянса против исламофобии и дискриминации мусульман (Claim), выросло более чем вдвое.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Claim заявили, что за 2023 год зафиксировали всего 1 926 уголовных дел на почве исламофобии, то есть чуть более пяти ежедневно. Это более чем на тысячу больше, чем годом ранее.

"Антимусульманский расизм никогда не был настолько социально приемлемым, как сегодня, и он исходит из центра общества", – заявила директор Claim Рима Ханано.

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Самыми распространенными преступлениями на почве исламофобии в Германии были словесные нападения или оскорбления, за ними следуют случаи дискриминации, а также угрозы и принуждение.

В 178 случаях, то есть в почти 10%, было задокументировано нанесение физического вреда. Также были зафиксированы четыре покушения на убийство и пять поджогов.

В Claim утверждают, что заметный всплеск преступлений на почве исламофобии в Германии наблюдается после террористической атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

В прошлом месяце сообщалось, что в Германии, по данным Министерства внутренних дел, в прошлом году почти на четверть выросло количество преступлений, мотивированных правой идеологией, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022-м.