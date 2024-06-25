Держдеп відповів на пропозицію Сенату США визнати РФ спонсором тероризму

Державний департамент США прокоментував пропозицію сенаторів визнати Росію державою-спонсоркою тероризму після того, як кремлівський правитель Владімір Путін підписав угоду про партнерство з КНДР.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, у Держдепі вважають, що існують більш ефективні способи притягнути Росію до відповідальності за її дії, аніж надавати їй такий статус.

"І тому ми продовжуємо вживати таких заходів, накладаючи санкції на російських посадовців, російські компанії, запроваджуючи експортний контроль, який послаблює російську військову машину, і ми продовжуватимемо робити ці кроки", – зазначив представник Держдепу.

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Крім того, як вказав Міллер, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму може мати низку негативних наслідків.

Він додав, що США стурбовані поглибленням співпраці між Росією і КНДР, в тому числі діями Росії, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

"І ми будемо продовжувати давати це зрозуміти, і продовжувати працювати з нашими союзниками в регіоні, щоб відреагувати на це", – резюмував Міллер.

Нагадаємо, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь представили законопроєкт, який пропонує визнати РФ державою-спонсоркою тероризму через підписання угоди про партнерство з Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму. Однак, попри тиск Конгресу та заклики України, дотепер Держдеп не пішов на цей крок. Проти нього раніше виступав і президент Джо Байден.