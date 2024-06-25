Госдеп ответил на предложение Сената США признать РФ спонсором терроризма

Государственный департамент США прокомментировал предложение сенаторов признать Россию государством-спонсором терроризма после того, как кремлевский правитель Владимир Путин подписал соглашение о партнерстве с КНДР.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, в Госдепе считают, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем предоставлять ей такой статус.

"И поэтому мы продолжаем принимать такие меры, накладывая санкции на российских чиновников, российские компании, вводя экспортный контроль, который ослабляет российскую военную машину, и мы будем продолжать делать эти шаги", – отметил представитель Госдепа.

Реклама:

Кроме того, как указал Миллер, признание РФ государством-спонсором терроризма может иметь ряд негативных последствий.

Он добавил, что США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе действиями России, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

"И мы будем продолжать давать это понять и продолжать работать с нашими союзниками в регионе, чтобы отреагировать на это", – резюмировал Миллер.

Напомним, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект, который предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве с Северной Кореей и углубления военного сотрудничества.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма. Однако, несмотря на давление Конгресса и призывы Украины, до сих пор Госдеп не пошел на этот шаг. Против него ранее выступал и президент Джо Байден.