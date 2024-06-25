СМИ: Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot

Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству EFE заявили источники в правительстве, сообщает El Mundo.

По данным источников, вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в прошлую пятницу, 21 июня, в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

Реклама:

Ракеты для Patriot являются частью "важной поставки" в июне, сообщала 25 мая министр обороны Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Испанией о помощи в усилении ПВО, но ее детали не раскрывали до одобрения всех поставок.

Перед этим СМИ сообщили, что Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Владимир Зеленский и испанский премьер подписали двустороннее соглашение по безопасности, согласно которому в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине.