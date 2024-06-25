Данія виділить понад $21 млн Україні та Молдові для прискорення їхнього вступу до ЄС

Уряд Данії вирішив виділити 150 млн данських крон (понад $21 млн) на підтримку України та Молдови на їхньому шляху до ЄС.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії, пише "Європейська правда".

Ці кошти планують виділити до 2030 року, вони будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.

У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

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"Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС", – сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.