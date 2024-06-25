Дания выделит более $21 млн Украине и Молдове для ускорения их вступления в ЕС

Правительство Дании решило выделить 150 млн датских крон (более $21 млн) на поддержку Украины и Молдовы на их пути в ЕС.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании, пишет "Европейская правда".

Эти средства планируют выделить до 2030 года, они будут направлены на конкретную помощь двум странам в создании административных структур и законодательства, необходимых для приближения к членству в ЕС.

В долгосрочной перспективе поддержка будет также распространяться на страны-кандидаты из Западных Балкан.

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"Успешное расширение ЕС имеет решающее значение для стабильности Европы. Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны-соседи ЕС укрепляют свои европейские корни и тянутся к возможностям мира, стабильности и процветания, которые представляет ЕС", – сказал датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Межправительственная конференция даст формальный старт переговорам, а сами по себе переговоры по сути начнутся с открытием переговорных глав. Оптимистичный прогноз, на который рассчитывает Украина, предусматривает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года.

Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.