Німеччина оголосила про збільшення допомоги Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час перебування в Ізраїлі оголосила про виділення додаткової допомоги Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За її словами, Берлін надасть 19 мільйонів євро на допомогу сектору, де Ізраїль продовжує військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Водночас очільниця зовнішньополітичного відомства розкритикувала частину ізраїльського уряду за дії, які, за її словами, підривають довгострокову безпеку країни.

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"Зростання насильства з боку (ізраїльских) поселенців поширює страх і терор на Західному березі річки Йордан та копає дедалі більш глибокі траншеї ненависті", – зазначила вона.

Водночас Бербок вкотре закликала до припинення війни в Газі, наголосивши, що запропонований президентом США Джо Байденом план врегулювання показує "чіткий шлях до цієї мети".

За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".