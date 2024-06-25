Германия объявила об увеличении помощи Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пребывания в Израиле объявила о выделении дополнительной помощи Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Берлин предоставит 19 млн евро на помощь сектору, где Израиль продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

В то же время глава внешнеполитического ведомства раскритиковала часть израильского правительства за действия, которые, по ее словам, подрывают долгосрочную безопасность страны.

Реклама:

"Рост насилия со стороны (израильских) поселенцев распространяет страх и террор на Западном берегу реки Иордан и копает все более глубокие траншеи ненависти", – отметила она.

В то же время Бербок в очередной раз призвала к прекращению войны в Газе, подчеркнув, что предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования показывает "четкий путь к этой цели".

По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газы подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".