Минулого року антисемітизм у Німеччині зріс більш ніж на 80%

Кількість антисемітських інцидентів у Німеччині, від графіті до спроб підпалу, зросла приблизно на 83% минулого року, різко збільшившись після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і військового наступу Ізраїлю в секторі Гази.

Про це повідомила у вівторок наглядова організація RIAS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько половини з 4 782 зареєстрованих антисемітських інцидентів були пов'язані з антиізраїльським активізмом, причому багато з них включали заперечення Голокосту.

У той час як антисемітизм зростає у всьому світі, він є особливо чутливою темою в Німеччині, де єврейські установи перебувають під посиленим захистом поліції.

Реклама:

Критики, в тому числі відомі єврейсько-німецькі інтелектуали, кажуть, що це призвело до того, що німецька влада і засоби масової інформації не в змозі достатньою мірою розмежувати антисемітизм і критику Ізраїлю.

Через тиждень після нападу ХАМАС канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив ідею про те, що безпека Ізраїлю є питанням національного інтересу для Німеччини.

У своєму звіті про антисемітизм RIAS наводить такі випадки, як знищення ізраїльських прапорів, вивішених на знак солідарності з Ізраїлем після 7 жовтня. В іншому випадку на дверях туалету було надряпано напис "Звільніть Палестину від сіоністів" і видряпано слова "Врятуйте Ізраїль" і зірку Давида.

Фелікс Кляйн, урядовець, відповідальний за координацію боротьби з антисемітизмом, заявив, що антисемітизм зростав і до 7 жовтня, частково завдяки ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

"Альтернатива" заявила, що Німеччина, в якій проживає близько 225 тисяч євреїв, повинна відмовитися від спокутування своїх минулих злочинів.

Кляйн сказав, що багато інцидентів, що сталися з того часу, можна пов'язати зі зростаючою мусульманською громадою Німеччини, і закликав мусульманські об'єднання активніше виступати проти цього.

Кількість антимусульманських інцидентів, зареєстрованих у Німеччині, також зросла минулого року, повідомила в понеділок мережа неурядових організацій Claim, що займається моніторингом ісламофобії та антимусульманської ненависті.

Минулого місяця повідомлялось, що в Німеччині, за даними Міністерства внутрішніх справ, минулого року майже на чверть зросла кількість злочинів, мотивованих правою ідеологією, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2022-му.