В прошлом году антисемитизм в Германии вырос более чем на 80%

Количество антисемитских инцидентов в Германии, от граффити до попыток поджога, выросло примерно на 83% в прошлом году, резко увеличившись после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и военного наступления Израиля в секторе Газы.

Об этом сообщила во вторник наблюдательная организация RIAS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около половины из 4 782 зарегистрированных антисемитских инцидентов были связаны с антиизраильским активизмом, причем многие из них включали отрицание Холокоста.

В то время как антисемитизм растет во всем мире, он является особенно чувствительной темой в Германии, где еврейские учреждения находятся под усиленной защитой полиции.

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Критики, в том числе известные еврейско-немецкие интеллектуалы, говорят, что это привело к тому, что немецкие власти и средства массовой информации не в состоянии в достаточной степени разграничить антисемитизм и критику Израиля.

Через неделю после нападения ХАМАС канцлер Германии Олаф Шольц повторил идею о том, что безопасность Израиля является вопросом национального интереса для Германии.

В своем отчете об антисемитизме RIAS приводит такие случаи, как уничтожение израильских флагов, вывешенных в знак солидарности с Израилем после 7 октября. В другом случае на дверях туалета была нацарапана надпись "Освободите Палестину от сионистов" и выцарапаны слова "Спасите Израиль" и звезда Давида.

Феликс Кляйн, чиновник, ответственный за координацию борьбы с антисемитизмом, заявил, что антисемитизм рос и до 7 октября, частично благодаря ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

"Альтернатива" заявила, что Германия, в которой проживает около 225 тысяч евреев, должна отказаться от искупления своих прошлых преступлений.

Кляйн сказал, что многие инциденты, произошедшие с того времени, можно связать с растущей мусульманской общиной Германии, и призвал мусульманские объединения активнее выступать против этого.

Количество антимусульманских инцидентов, зарегистрированных в Германии, также возросло в прошлом году, сообщила в понедельник сеть неправительственных организаций Claim, занимающаяся мониторингом исламофобии и антимусульманской ненависти.

В прошлом месяце сообщалось, что в Германии, по данным Министерства внутренних дел, в прошлом году почти на четверть выросло количество преступлений, мотивированных правой идеологией, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022-м.