Голова МЗС Бельгії: До розширення ЄС потрібно готуватись і кандидатам, і самому Союзу

Міністерка закордонних справ Бельгії, яка нині головує в Раді Євросоюзу, Аджа Лябіб підкреслила, що розширення об’єднання потребує готовності з боку обох сторін – самого ЄС і держав, що вступають.

Про це вона сказала на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС у Люксембурзі 25 червня, передає "Європейська правда".

Лябіб підкреслила, що розширення ЄС – це "геополітичний внесок у мир, безпеку, процвітання і стабільність".

"Це рушійна сила для покращення життя наших громадян, що зменшує розрив між різними країнами та плекає цінності, на яких заснований наш Союз", – додала вона.

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Голова бельгійського МЗС зазначила, що з перспективи подальшого розширення ЄС "як майбутні держави-члени, так і сам ЄС повинні бути готові до моменту вступу".

"Робота за обома цими напрямками має йти паралельно. Як свідчить ця міжурядова конференція, ЄС залишається глибоко відданим цьому процесу", – вважає Лябіб.

Дискусія про реформування Євросоюзу з огляду на його майбутнє розширення активізувалась із минулого року, коли Німеччина, яка тоді головувала в Раді ЄС, провела перше відповідне обговорення.

Водночас у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.

Нагадаємо, в Люксембурзі у вівторок розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.