Министр иностранных дел Бельгии: К расширению ЕС нужно готовиться и кандидатам, и самому Союзу

Министр иностранных дел председательствующей сейчас в Совете Евросоюза Бельгии Аджа Лябиб подчеркнула, что расширение Союза требует готовности с обеих сторон – ЕС и вступающих государств.

Об этом она сказала на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС в Люксембурге 25 июня, передает "Европейская правда".

Лябиб подчеркнула, что расширение ЕС – это "геополитический вклад в мир, безопасность, процветание и стабильность".

"Это движущая сила для улучшения жизни наших граждан, которая уменьшает разрыв между разными странами и лелеет ценности, на которых основан наш Союз", – добавила она.

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Глава бельгийского МИД отметила, что из перспективы дальнейшего расширения ЕС "как будущие государства-члены, так и сам ЕС должны быть готовы к моменту вступления".

"Работа по обоим этим направлениям должна идти параллельно. Как свидетельствует эта межправительственная конференция, ЕС остается глубоко преданным этому процессу", – считает Лябиб.

Дискуссия о реформировании Евросоюза ввиду его будущего расширения активизировалась с прошлого года, когда председательствовавшая в Совете ЕС Германия провела первое соответствующее обсуждение.

В то же время в ЕС начали постепенно склоняться к тому, что расширение должно состояться без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

Напомним, в Люксембурге во вторник началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, дающая официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.