Норвегія буде запасати зерно на випадок війни, пандемії та змін клімату

Уряд Норвегії у вівторок, 25 червня, підписав угоди з чотирма приватними компаніями про створення стратегічних запасів зерна, які будуть використовувати в разі погіршення ситуації через війну, пандемію чи зміни клімату.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Угоди, підписані між норвезьким бізнесом і міністрами продовольства та фінансів, передбачають зберігання 30 тисяч тонн зерна у 2024 та 2025 роках у вже наявних потужностях компаній на об'єктах по всій країні.

Уряд Норвегії уточнив, що компанії "можуть вільно інвестувати в нові потужності і самостійно вирішувати, де вони хочуть зберігати зерно на екстрені випадки, але вони повинні надати зерно для держави, якщо це буде потрібно".

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"Повинен існувати додатковий рівень безпеки на випадок серйозних збоїв у міжнародній торговельній системі або падіння національного виробництва", – вважає міністр сільського господарства і продовольства Норвегії Слагсволд Ведум.

Норвезька влада планує підписати додаткові контракти, аби до 2029 року мати близько 82,5 тисячі тонн зерна в сховищах. Його, за оцінками, вистачить для забезпечення 5,6-мільйонного населення Норвегії протягом трьох місяців.

Як нагадує АР, Норвегія вже мала подібні стратегічні запаси зерна у 1950-х роках, але закрила сховища у 2003 році через відсутність потреби.

Нагадаємо, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що "вікно можливостей" Північноатлантичного Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Нещодавно Росія постріляла з атомних субмарин біля морського кордону Норвегії.