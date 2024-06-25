Норвегия будет запасать зерно на случай войны, пандемии и изменений климата

Правительство Норвегии во вторник, 25 июня, подписало соглашения с четырьмя частными компаниями о создании стратегических запасов зерна, которые будут использовать в случае ухудшения ситуации из-за войны, пандемии или изменения климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Соглашения, подписанные между норвежским бизнесом и министрами продовольствия и финансов, предусматривают хранение 30 тысяч тонн зерна в 2024 и 2025 годах в уже имеющихся мощностях компаний на объектах по всей стране.

Правительство Норвегии уточнило, что компании "могут свободно инвестировать в новые мощности и самостоятельно решать, где они хотят хранить зерно на экстренные случаи, но они должны предоставить зерно для государства, если это потребуется".

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"Должен существовать дополнительный уровень безопасности на случай серьезных сбоев в международной торговой системе или падения национального производства", – считает министр сельского хозяйства и продовольствия Норвегии Слагсволд Ведум.

Норвежские власти планируют подписать дополнительные контракты, чтобы к 2029 году иметь около 82,5 тысячи тонн зерна в хранилищах. Его, по оценкам, хватит для обеспечения 5,6-миллионного населения Норвегии в течение трех месяцев.

Как напоминает АР, Норвегия уже имела подобные стратегические запасы зерна в 1950-х годах, но закрыла хранилища в 2003 году из-за отсутствия необходимости.

Напомним, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Недавно Россия постреляла из атомных субмарин возле морской границы Норвегии.