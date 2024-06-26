Латвія передасть Україні медичне обладнання майже на 350 тисяч євро

Уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні медичне обладнання на суму 343 308 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Через представників парламентської делегації Міністерство охорони здоров'я Латвії отримало запит на медичну підтримку Чернігівської регіональної дитячої лікарні, у якому згадано про необхідність додаткового медичного обладнання, зокрема для анестезії.

Розглянувши списки із затребуваним медичним обладнанням, латвійський МОЗ ухвалив рішення щодо постачання Чернігівській регіональній дитячій лікарні 36 установок для штучної вентиляції легень та 12 моніторів життєвих параметрів пацієнта.

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МОЗ зазначає, що передача цього медичного обладнання не вплине на виконання основних функцій латвійських лікувальних установ і його відчуження не викличе необхідності в придбанні нового медичного обладнання.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів, що країна готує другу партію безпілотників, закуплених в рамках національних зусиль з підтримки України.

Крім того, віцепрезидентка США Камала Гарріс із нагоди участі в Глобальному саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 млрд доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.