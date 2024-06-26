Латвия передаст Украине медицинское оборудование почти на 350 тысяч евро

Правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине медицинское оборудование на сумму 343 308 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Через представителей парламентской делегации Министерство здравоохранения Латвии получило запрос на медицинскую поддержку Черниговской региональной детской больницы, в котором упомянуто о необходимости дополнительного медицинского оборудования, в частности для анестезии.

Рассмотрев списки с востребованным медицинским оборудованием, латвийский Минздрав принял решение о поставке Черниговской региональной детской больнице 36 установок для искусственной вентиляции легких и 12 мониторов жизненных параметров пациента.

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Министерство отмечает, что передача этого медицинского оборудования не повлияет на выполнение основных функций латвийских лечебных учреждений и его отчуждение не вызовет необходимости в приобретении нового медицинского оборудования.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал, что страна готовит вторую партию беспилотников, закупленных в рамках национальных усилий по поддержке Украины.

Кроме того, вице-президент США Камала Харрис по случаю участия в Глобальном саммите мира объявила о выделении Украине 1,5 млрд долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа.