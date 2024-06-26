У Литві продовжать процес визнання Комуністичної партії злочинною організацією

Комітет литовського парламенту з культури в середу розгляне законопроєкт, який пропонує визнати на юридичному рівні Комуністичну партію Литви (КПЛ) злочинною організацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Законопроєкт пропонує обмежити можливості членів КПЛ, які обіймали керівні посади, брати участь у політичній та дипломатичній діяльності Литви.

Він передбачає, що інформація про членство та участь у діяльності КПЛ у разі їхньої участі у виборах має бути зазначена на сайті Головної виборчої комісії й на передвиборчому плакаті.

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Тижнем раніше комітет парламенту з права і правопорядку вже схвалив законопроєкт, який пропонує визнати Комуністичну партію Литви злочинною організацією.

Втім, низка політиків та істориків вважає цей захід запізнілим, адже більшості колишніх членів КПЛ уже немає в живих.

До того ж виникає питання, як у разі ухвалення такого проєкту оцінювати учасників руху Литовського Саюдіса, що виступав за відновлення незалежності, та підписантів Акта про незалежність, які також були членами компартії.

У березні парламент Литви на стадії внесення схвалив законопроєкт, метою якого є юридична оцінка Комуністичної партії Литви (КПЛ) як злочинної організації.

Зазначимо, що пропозиції оголосити Комуністичну партію Литви злочинною організацією в литовському Сеймі висували ще у 2018 році.

У травні 2023-го Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення й депортацію жителів.